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غوارديولا يدافع عن تعاقدات سيتي

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غوارديولا يدافع عن تعاقدات سيتي

مانشستر - رويترز

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دافع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن سياسات فريقه التعاقدية، وأكد أن إنفاقه مبالغ كبيرة في هذا الجانب لا يخالف قواعد اللعب المالي النظيف بعد التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي الدولي جاك غريليش مقابل مبلغ قياسي على مستوى بريطانيا.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية ألغت في يوليو من العام الماضي الإيقاف والمنع من البطولات الأوروبية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمدة عامين على سيتي بدعوى مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.

ومرة أخرى أثار إنفاق النادي تساؤلات جديدة بعد التعاقد مع غريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني من أستون فيلا لكن غوارديولا برر الصفقة قائلا إن ناديه حصل على 60 مليون جنيه إسترليني من بيع لاعبين خلال أخر 12 شهرا.

وقال المدرب الإسباني "قواعد اللعب المالي النظيف تعني وجود قيود.. ونحن في ذلك نتساوى مع الجميع وفي النهاية كل فريق يتخذ ما يناسبه من قرارات".

وأضاف "في كل عام يثبت التزامنا بالقواعد المطبقة على الجميع ولم تظهر أي مخالفة من جانبنا. سبق وقلت إن بعض ملاك الأندية يرغبون في الحصول على أرباح لكن ملاك نادينا لا يرغبون في الخسارة لكنهم ينفقون الأموال إذا كان ذلك ممكنا".

وتقول وسائل إعلام بريطانية إن سيتي مستعد لدفع 120 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بعد رحيل سيرخيو أغويرو في نهاية الموسم الماضي.

وسيبدأ سيتي مسيرته في الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز خارج أرضه في مواجهة توتنهام في وقت لاحق من اليوم الأحد.

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