فان ديك مستمتع بالعودة بعد غياب 10 أشهر

قال مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك إنه متحمس للعودة من فترة غياب "صعبة ذهنيا" بسبب الإصابة بعد أن شارك اللاعب الهولندي الدولي لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب عشرة أشهر خلال انتصار فريقه 3-صفر على مضيفه نوريتش سيتي الوافد الجديد يوم السبت.

واستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد بانتصار سهل بفضل أهداف ديوغو جوتا وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح. ولم يواجه ليفربول أي متاعب تقريبا باستاد كارو رود وشارك صخرة الدفاع فان ديك لأول مرة في الدوري الممتاز بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة أمام إيفرتون في أكتوبر الماضي.

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ولعب فان ديك خمس مباريات في الموسم الماضي قبل إصابته وتأثر ليفربول بغيابه ولم ينجح في الدفاع عن لقبه وأنهى الموسم ثالثا.

وأبلغ فان ديك سكاي سبورتس "كان الأمر صعبا على الصعيد الذهني. في أحد الأيام تكون لائقا تماما، واليوم التالي يكون مليئا بالأدوية والألم. لقد تعرضنا لمزيد من الإصابات في المراكز الرئيسية (الموسم الماضي) لذلك لم نتمكن من اللعب بأسلوبنا وبالطريقة التي نريدها".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن المدافع الهولندي قوله "آمل أن أستمر في مساعدة اللاعبين بعد عودتي. أحتاج إلى المباريات.. المدرب يعرف ذلك وأنا أعلم ذلك. إنها بداية جيدة. الآن لدينا الوقت للتعافي من أجل الأسبوع المقبل". ويلعب ليفربول على أرضه ضد بيرنلي يوم 21 أغسطس.