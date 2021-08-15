كوستا ينضم لأتلتيكو مينيرو البرازيلي

أعلن أتلتيكو مينيرو متصدر الدوري البرازيلي لكرة القدم يوم السبت ضم مهاجم أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق دييغو كوستا ليعود إلى الملاعب بعد غياب ثمانية أشهر.

ولم يرتبط كوستا بأي ناد منذ ديسمبر عقب رحيله عن أتلتيكو مدريد بعدما وافق بطل إسبانيا على طلب المهاجم البرازيلي المولد على فسخ عقده. وكانت هذه ثاني فترة لكوستا مع أتلتيكو مدريد بعد أن لعب ضمن صفوفه سابقا في الفترة من 2010-2014.

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ففي موسم 2013-2014، قاد كوستا (32 عاما) أتلتيكو للفوز بالدوري الإسباني بعد أن سجل 27 هدفا كما ساعده على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الهزيمة 4-1 أمام ريال مدريد عقب وقت إضافي.

وانضم كوستا إلى تشيلسي في 2014 وترك بصمة فورية، وقاد النادي اللندني للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2014-2015 و2016-2017 بعد أن سجل 20 هدفا في كل موسم.

وعاد لأتلتيكو مدريد في يناير 2018 لكن الإصابات قللت من مشاركاته الأساسية إلى 43 مباراة فقط في الدوري الإسباني على مدى ثلاثة أعوام وسجل 12 هدفا، وازداد موقفه صعوبة بالتعاقد مع جواو فيلكس ولويس سواريز.

وانضم المهاجم إلى أتلتيكو مينيرو الذي هزم بالميراس صاحب المركز الثاني 2-صفر في وقت سابق من يوم السبت ليبتعد بخمس نقاط في صدارة الدوري البرازيلي.