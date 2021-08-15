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لايبزيغ يبدأ مشواره بخسارة أمام ماينز

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هدف المباراة الوحيد

لايبزيغ يبدأ مشواره بخسارة أمام ماينز

برلين - فرانس برس

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استهل المدرب الأميركي جيسي مارش مشواره مع لايبزيغ، وصيف بطل الموسم الماضي، بخسارة على يد ماينز صفر-1 في ملعب الأخير، الأحد، في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعد فوزه بثنائية الدوري والكأس النمساويين موسمين على التوالي مع ريد بول سالزبورغ، انتقل مارش هذا الموسم للإشراف على لايبزيغ خلفاً ليوليان ناغلسمان المنتقل لتدريب البطل بايرن ميونخ.

وعلى غرار ناغلسمان الذي بدأ مغامرته البافارية الجمعة بالتعادل مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1، تعثر مارش في بداية مشواره مع لايبزيغ رغم أن فريقه كان يواجه منافساً تأثرت تحضيراته كثيراً بسبب الإصابات في صفوفه بفيروس كورونا.

واضطر ماينز الى ادخال 11 لاعباً في العزل بعدما تبين إصابة ثلاثة منهم بفيروس كورونا، على رأسهم المهاجم النمساوي كريم أونيسيوو.

ووسط هذه الظروف، اضطر المدرب الدنماركي بو سفينسون الى ادخال تعديلات على تشكيلته، لكن ذلك لم يمنع ماينتس من حسم النقاط الثلاث أمام وصيف البطل وتجديد فوزه على الأخير بعدما تغلب عليه 3-2 في آخر مواجهة بينهما في يناير الماضي على الملعب ذاته.

ويدين ماينز بالفوز الى القائد الفرنسي موسى نياكاتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، والى دفاعه وحارسه روبن زنتنر اللذين صمدا في وجه محاولات المهاجم السويدي إميل فورسبرغ والوافد الجديد من أينتراخت فرانكفورت الهداف البرتغالي أندري سيلفا. وتختتم المرحلة لاحقاً بلقاء كولن وهرتا برلين.

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