وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية غيرد مولر

قال نادي بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، إن نجمه السابق غيرد مولر توفي عن 75 عاما.

ومولر لاعب منتخب ألمانيا السابق يعتبر من أعظم الهدافين الذين أنجبتهم ملاعب الكرة على مدار تاريخها.

مادة اعلانية

وقال هربرت هينر رئيس بايرن ميونيخ في بيان "اليوم هو يوم حزين وأسود بالنسبة لبايرن وجميع مشجعيه. فقد كان غيرد مولر أعظم مهاجم على الإطلاق كما كان شخصا مهذبا. كان شخصية متميزة في عالم كرة القدم".

وأضاف البيان "الجميع، إلى جانب زوجته أوشيه وأسرته، يشعر بحزن بالغ. فلولا غيرد مولر لما كان بايرن ميونخ على هذه الصورة التي نحبها جميعا اليوم. وسيبقى اسمه وستبقى ذكراه للأبد".