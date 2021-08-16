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إقصاء فولفسبورغ من كأس ألمانيا بسبب خطأ كارثي

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التبديل السادس لفولفسبورغ

إقصاء فولفسبورغ من كأس ألمانيا بسبب خطأ كارثي

برلين - د ب أ

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قضت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الاثنين بإقصاء فريق فولفسبورغ من بطولة كأس ألمانيا نتيجة إجراء ستة تبديلات خلال مواجهة الدور الأول أمام بروسين مونستر المنافس بالدرجة الرابعة.

وفاز فولفسبورغ على مونستر 3 - 1 بعد مباراة ماراثونية امتدت لوقت إضافي في الثامن من أغسطس الجاري، لكن الفريق أجرى ستة تبديلات خلال المباراة التي امتدت لـ120 دقيقة بدلا من إجراء الخمسة تبديلات المسموح بها كحد أقصى.

ولم يلحظ المسؤولون هذا الخطأ ليتم السماح لفولفسبورغ بإجراء التبديل السادس.

وقرر مونستر الطعن ضد فوز فولفسبورغ وجرى قبول دعوى الاستئناف من قبل المحكمة الرياضية التابعة لاتحاد الكرة الألماني.

وقررت المحكمة احتساب مونستر فائزا 2 - صفر وصعوده إلى الدور الثاني من مسابقة الكأس.

وذكر مونستر عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: بعد أكثر من خمس ساعات من المرافعات الشفوية، أيدت المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني لكرة القدم طعن بروسن، لقد تأهلنا للدور الثاني لكأس ألمانيا.

القرار لم يضم لمونستر فقط الصعود للدور الثاني ولكن أيضا مكافأة مالية بنحو 257 ألف يورو (302 ألف و670 دولارا).

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم خلالها إقصاء فولفسبورغ من كأس ألمانيا بناء على قرار المحكمة، حيث تعرض للمصير ذاته في 2004 عندما أشرك الوافد الجديد ماريان هريستوف رغم إيقافه لتلقيه البطاقة الحمراء مع فريقه السابق كايزرسلاوترن.

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