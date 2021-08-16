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توخيل يتوعد أرسنال بلوكاكو وكانتي

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توخيل
توخيل مدرب تشيلسي

توخيل يتوعد أرسنال بلوكاكو وكانتي

لندن - رويترز

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كشف توماس توخيل مدرب تشيلسي أن المهاجم المنضم حديثا روميلو لوكاكو في طريقه لبدء فترته الثانية مع النادي في قمة لندن أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد القادم.

ولم يشارك لوكاكو خلال فوز تشيلسي 3-صفر على كريستال بالاس في الدوري يوم السبت لاتباعه بروتوكول الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا بعد قدومه من إيطاليا لينضم مجددا إلى النادي اللندني من إنتر ميلان.

وعاد لوكاكو (28 عاما) إلى تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه استرليني (135 مليون دولار) طبقا لتقارير صحفية بعد سبعة أعوام من رحيله، بعد أن قاد إنتر لتحقيق لقب الدوري الإيطالي لأول مرة في 11 عاما الموسم الماضي.

وقال توخيل: نتوقع أن ينتهي روميلو من الحجر الصحي في الوقت المناسب حتى يتمكن من الانضمام إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء. سنحاول إعداده للعب ضد أرسنال ونأمل أن يكون على أرض الملعب.

وأضاف توخيل أن من المتوقع مشاركة لاعب الوسط نغولو كانتي، الذي غاب عن أول مباراة لتشيلسي هذا الموسم كإجراء احترازي بعد شعوره بآلام في الكاحل، في مباراة الأحد لكن روبن لوفتوس تشيك سيغيب بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال المدرب الألماني: شعر نغولو بآلام في كاحله يوم الجمعة. شعر بذلك قبل مباراة كأس السوبر ضد فياريال. لعب وهو يعاني من بعض الألم وشعر به مرة أخرى يوم الجمعة. قررنا استبعاده وعدم المخاطرة الآن في بداية الموسم. أعتقد أن نغولو سيعود في منتصف الأسبوع ليستعد لمباراة أرسنال.

وتابع: روبن للأسف كانت نتيجة اختباره إيجابية يوم الخميس. إنه في العزل الآن ويتبع البروتوكول، ولهذا السبب لا يمكن أن يشارك في مباراة بالاس.

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