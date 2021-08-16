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غوارديولا يشعر بالسعادة بعد الهزيمة أمام توتنهام

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غوارديولا
بيب غوارديولا متحسراً خلال اللقاء

غوارديولا يشعر بالسعادة بعد الهزيمة أمام توتنهام

لندن- رويترز

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أقر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن فريقه لم يتحل بفاعلية كافية خلال الهزيمة 1-صفر من توتنهام هوتسبير في بداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد لكنه سعيد بالخيارات الهجومية في تشكيلته.

وتعرض سيتي لهزيمة مفاجئة بهدف سون هيونج-مين في الشوط الثاني بعد عرض دون المستوى لحامل اللقب.

وخسر سيتي وغوارديولا بذلك كل المواجهات الأربع ضد توتنهام في استاده الجديد ودون تسجيل أي هدف، منها ثلاث مباريات في الدوري الممتاز.

وقال المدرب الإسباني: بشكل عام أظهرنا روحا جيدة وتصميما ووصلنا للثلث الأخير بالملعب عدة مرات لكننا لم نتحل بفاعلية كافية. سجل سون وخسرنا.

وأضاف: لدينا نفس لاعبي الموسم الماضي لذا أنا سعيد بوجود نفس اللاعبين الذين سجلوا الكثير من الأهداف ونحن بارعون بما يكفي لصنع فرص وتسجيل أهداف وسنفعل ذلك.

وتابع: واجهنا كثيرا موقف لاعب ضد لاعب لكن في النهاية لم نتمكن من المراوغة أو التسديد والتسجيل لكن الطريقة التي بدأنا بها تظهر لي صمود الفريق.

وسيستضيف فريق غوارديولا نوريتش سيتي يوم السبت.

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