.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مانشستر سيتي يقيم إصابة غاندوغان

  • الخط
غاندوغان
إصابة غاندوغان خلال اللقاء

مانشستر سيتي يقيم إصابة غاندوغان

مانشستر - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

قال بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إن الأطباء سيقيمون يوم الاثنين إصابة إلكاي غاندوغان في الكتف.

وغادر لاعب خط الوسط الألماني غاندوغان أرضية الملعب إثر تعرضه لالتحام أسفر عن إصابة في الكتف خلال المباراة التي انتهت بهزيمة مانشستر سيتي أمام توتنهام صفر - 1 مساء الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا عقب المباراة في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :هناك مشكلة ما في كتفه. سنرى ما سيحدث يوم الاثنين مع الطبيب. يبدو أن شيئا قد حدث.

وحسم توتنهام مباراة الأحد بهدف وحيد سجله هيونغ مين سون في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 55، ليحصد أول ثلاث نقاط له في الموسم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً
فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما
الأكثر قراءة
رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات
جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله
مفاجأة.. كويكب من ذهب قد يجعل البشر أثرياء مفاجأة.. كويكب من ذهب قد يجعل البشر أثرياء
5 جثث في غلاية زيت.. حادث مأساوي في مصر! 5 جثث في غلاية زيت.. حادث مأساوي في مصر!
احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة
إجلاء جنوني وانسحاب مخجل..بايدن في مرمى الانتقادات إجلاء جنوني وانسحاب مخجل..بايدن في مرمى الانتقادات
قبل أن تذهب
انهيار القوات الأفغانية يهدي كنزًا من الأسلحة الأميركية لطالبان
انهيار القوات الأفغانية يهدي كنزًا من الأسلحة الأميركية لطالبان
اكتشف المزيد