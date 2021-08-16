مانشستر سيتي يقيم إصابة غاندوغان

قال بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إن الأطباء سيقيمون يوم الاثنين إصابة إلكاي غاندوغان في الكتف.

وغادر لاعب خط الوسط الألماني غاندوغان أرضية الملعب إثر تعرضه لالتحام أسفر عن إصابة في الكتف خلال المباراة التي انتهت بهزيمة مانشستر سيتي أمام توتنهام صفر - 1 مساء الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال غوارديولا عقب المباراة في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :هناك مشكلة ما في كتفه. سنرى ما سيحدث يوم الاثنين مع الطبيب. يبدو أن شيئا قد حدث.

وحسم توتنهام مباراة الأحد بهدف وحيد سجله هيونغ مين سون في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 55، ليحصد أول ثلاث نقاط له في الموسم.