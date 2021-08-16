ناغلسمان يحلم بلقبه الأول في السوبر الألماني

أبدى جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أمله في أن يحقق فريقه الفوز أخيرا تحت قيادته، وذلك عندما يلتقي بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء في مباراة كأس السوبر الألماني.

وفي حالة فوز بايرن ميونخ في المباراة، سيكون ناغلسمان قد حقق بذلك أول لقب في مسيرته التدريبية.

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وقال ناغلسمان خلال المؤتمر الصحافي للمباراة يوم الاثنين: نحن جميعا سنحاول تحقيق الفوز أخيرا. أنا أيضا لم أكن معتادا على عدم تحقيق الفوز لعدة مرات متتالية، في مناصبي السابقة. سيكون رائعا أن يتحقق أول لقب لنا في الموسم عبر أول انتصار لنا. ستكون مباراة مهمة أمام فريق حقق بداية قوية في الدوري. بالطبع، سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق هذا الفوز سيكون شعورا رائعا.

وكان ناغلسمان قد تولى تدريب بايرن ميونخ بطل الدوري قادما من لايبزيغ وصيف بطل الدوري، وقد استهل بايرن مشواره تحت قيادته هذا الموسم بالتعادل مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1 - 1.

وأثنى ناغلسمان على "السرعة الفائقة" التي يتمتع بها بوروسيا دورتموند، والتي قد تسبب مشكلات لبايرن ميونخ في حالة عدم تقديم أداء أفضل في الجانب الدفاع مما كان عليه الحال في مباراة مونشنغلادباخ يوم الجمعة الماضي.

وواجه ناغلسمان صعوبة في توليف عناصر الفريق حيث عاد اللاعبون الدوليون بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية، بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) إلى جانب انشغال بعض اللاعبين في التعافي من الإصابات.

وقال ناغلسمان: لدينا نفس القائمة التي خضنا بها مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ. اللاعب الذي قد يعود هو كورنتين توليسو، فقد تدرب مع فريق تحت 23 عاما مطلع هذا الأسبوع، وأدى بشكل جيد.

وأضاف: لوكاس هيرنانديز يتدرب بالكرة اليوم. ولا يزال بحاجة إلى استعادة لياقته. بالطبع نرغب في عودته بأسرع شكل، لكنه بحاجة إلى وقت.

كذلك يعاني بوروسيا دورتموند من بعض المشكلات قبل المباراة التي ستقام في حضور 25 ألف مشجع وفقا للقواعد التي فرضت مؤخرا، فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وانضم ثورغان هازارد إلى ماتس هوملز ورافاييل جيريرو وإيمري تشان وتوماس مونييه وجوليان براندت في قائمة الغائبين عن دورتموند بسبب إصابات أو مشكلات صحية.

وقال ماركو روز مدرب دورتموند: ثورغان سيغيب. يعاني من تورم في الكاحل منذ مباراة آينتراخت فرانكفورت.

واستهل دورتموند مشواره في الموسم بالفوز على آينتراخت 5 - 2 إثر عرض مبهر، ويتطلع إلى تأكيد انطلاقته القوية في الموسم تحت قيادة مدربه الجديد روز، عبر الفوز على بايرن ميونخ.

وقال روز: إنها فرصة لحصد لقب، وهي مواجهة بارزة للغاية. لهذا نتعامل مع المباراة بجدية شديدة حتى لو لم تكن الظروف مثالية.