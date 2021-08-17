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أسطورة ليفربول: صلاح سيزيح ميسي عن عرشه

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ميسي وصلاح في لقاء سابق

أسطورة ليفربول: صلاح سيزيح ميسي عن عرشه

العربية. نت

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يعتقد إيان راش، أسطورة نادي ليفربول، أن الدولي المصري محمد صلاح في طريقه ليثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي العالم هذا الموسم.

ويرى النجم الويلزي السابق أن مهاجم ليفربول الحالي سيتجاوز أيضا الإنجازات التي حققها كلا من لويس سواريز وفيرناندو توريس مع النادي الإنجليزي.

إيان راش
إيان راش

وقال راش في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" يوم الثلاثاء: أتمنى أن يبقى صلاح في الأنفيلد "ملعب ليفربول" موسمين آخرين على الأقل، أعتقد أنه سيتطلع إلى الأفضل هذا الموسم.

وأضاف الهداف التاريخي لليفربول: أعرف عقلية صلاح وهو يتطلع إلى أن يصبح أفضل لاعب في العالم، يطمح إلى أن يتواجد بجانب رونالدو وميسي ونيمار، وإذا حقق موسم مميز مرة أخرى، فهو سيكون مثل ميسي ورونالدو وسيصل إلى ما يطمح إليه، وإذا استمر لموسمين سيصبح من الأساطير التاريخيين في ليفربول، وسيتجاوز سواريز وتوريس.

وقاد الدولي المصري "29 عاما" فريق ليفربول إلى التواجد في المركز الثالث الموسم الماضي، وسجل 22 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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