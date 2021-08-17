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أنشيلوتي: رونالدو مرحلة تجاوزها ريال مدريد

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صورة سابقة لأنشيلوتي ورونالدو

أنشيلوتي: رونالدو مرحلة تجاوزها ريال مدريد

العربية. نت

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نفى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، شائعات عودة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق العاصمة الإسبانية، بعد الأخبار التي ربطت اللاعب بالفريق.

وكان الإعلامي إيدو أغيري، المقرب من مهاجم يوفنتوس، كشف خلال برنامج "الشرينغيتو" الشهير، يوم الاثنين، أن كارلو أنشيلوتي طلب عودة كريستيانو رونالدو، وأن جزءا كبيرا من غرفة ملابس ريال مدريد يدعم القرار أيضا.

وقال المدرب الإيطالي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء: كريستيانو أسطورة في ريال مدريد، وأكن له كل الحب والاحترام، لكن لم أفكر أبدا في التوقيع معه، نحن نتطلع إلى الأمام.

وخرجت في إيطاليا العديد من الأنباء الإعلامية عن رغبة صاحب الـ "36 عاما" في مغادرة يوفنتوس، بعد ثلاثة مواسم لم يحقق فيها النجاحات المتوقعة.

وحقق رونالدو مع أنشيلوتي في 2014 لقب دوري أبطال أوروبا، وسجل تحت قيادته في ريال مدريد 112، وفي الموسم الثاني معه سجل 61 هدفا وهو الأعلى في مسيرته.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها، أن ريال مدريد يريد التعاقد حاليا مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ولن يفكر في تغيير هدفه.

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