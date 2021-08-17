رئيس الاتحاد الإسباني يصف صفقة "سي.في.سي" بالمخزية

وصف لويس روبيالس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم صفقة رابطة الدوري مع شركة الاستثمار المباشر “سي.في.سي” بأنها "مخزية"، وأصر على أن الاتحاد لا يزال يعتبرها غير ملزمة قانونا.



وأعلن الدوري الإسباني الشهر الحالي أنه أبرم صفقة مع شركة “سي.في.سي” بقيمة 2.7 مليار يورو مقابل عائد بنسبة عشرة بالمئة من إيرادات الدوري، بالإضافة إلى حصة بنفس القدر في شركة تشكلت حديثا تضم مجموعة من الأنشطة التجارية بما في ذلك حقوق البث التلفزيوني.



وعارض ريال مدريد هذه الصفقة بشدة، وقال إنه سيقاضي رابطة الدوري، بينما رفض برشلونة الاقتراح أيضا، ونتيجة لهذه المعارضة، عدلت الشركة عرضها مما سمح للأندية بالانسحاب، حيث وافق 38 من 42 ناديا يمثلون أندية الدوري في الدرجتين الأولى والثانية على الاقتراح الأسبوع الماضي، وانضم أتلتيك بلباو وأوفيدو للأندية المعارضة.



وفي أعقاب الإعلان، قال الاتحاد الإسباني إنه يعتبر العرض غير قانوني وهي نقطة كررها لويس روبيالس رئيس الاتحاد يوم الثلاثاء.



وقال روبيالس في اجتماع ضم كافة أندية الدرجة الأولى: إنه اتفاق تاريخي، لكنه مخز. نحن نتعامل مع أكبر عملية نزع رأس مال الأندية في تاريخ كرة القدم الإسبانية. إذا وافقت الأغلبية على هذا الاتفاق، سيكون جيدا، لكن لن يجعله ذلك قانونيا.



وواصل: أعدت رابطة الدوري الحسابات التي ستجريها خلال السنوات القليلة المقبلة. الاتحاد الإسباني هو الضامن للمسابقة التي تضررت بشكل لا رجعة فيه. إنه اتفاق تاريخي لا شك في ذلك لكن بالنسبة لشركة "سي.في.سي".

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