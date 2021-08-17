روما يضم المهاجم الإنجليزي أبراهام من تشيلسي

أعلن روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء ضم المهاجم تامي أبراهام من تشيلسي الإنجليزي بعقد لخمس سنوات.

وأكد روما تعاقده مع أبراهام مقابل 40 مليون يورو لينضم المهاجم البالغ من العمر 23 عاما إلى فريق المدرب جوزيه مورينيو بحثا عن فرصة اللعب أساسيا.

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وأنهى أبراهام الموسم الماضي في صدارة قائمة هدافي تشيلسي برصيد 12 هدفا في جميع المسابقات، لكنه وجد نفسه خارج الحسابات في النادي اللندني منذ قدوم المدرب توماس توخيل بدلا من فرانك لامبارد في يناير.

وقالت مارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي: سيتم الترحيب دائما بعودة تامي إلى استاد ستامفورد بريدج كواحد منا. لقد استمتعنا جميعا بمشاهدة تطوره من خلال أكاديميتنا وفي الفريق الأول، ونحن ممتنون لمساهمته في نجاحاتنا على مستوى الكبار والشباب.

وينضم المهاجم الإنجليزي الدولي إلى روما بعد تعاقد تشيلسي بطل أوروبا مع مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو من إنتر ميلان، في صفقة قياسية للنادي اللندني بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني طبقا لوسائل إعلام بريطانية.

ويأتي انتقال أبراهام إلى روما بعد رحيل المهاجم المخضرم إيدن جيكو الذي انتقل إلى إنتر بطل الدوري الإيطالي يوم السبت، وسيحصل الوافد الجديد على قميص المهاجم البوسني رقم تسعة.

ويستهل روما مشواره في موسم 2021-2022 يوم 22 أغسطس على ملعبه أمام فيورنتينا.