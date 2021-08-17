صديقة رونالدو تسخر من أنشيلوتي

سخرت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو، من كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، الذي نفى مطالبته لإدارة النادي بإعادة التعاقد مع الهداف البرتغالي ولاعب يوفنتوس الحالي.

وكان الإعلامي إيدو أغيري، المقرب من مهاجم يوفنتوس، كشف خلال برنامج "الشرينغيتو" الشهير، يوم الاثنين، أن كارلو أنشيلوتي طلب عودة كريستيانو رونالدو، وأن جزءا كبيرا من غرفة ملابس ريال مدريد يدعم القرار أيضا.

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وقال المدرب الإيطالي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء: كريستيانو أسطورة في ريال مدريد، وأكن له كل الحب والاحترام، لكن لم أفكر أبدا في التوقيع معه، نحن نتطلع إلى الأمام.

قبل أن ترد جورجينا على تصريحات أنشيلوتي، في الحساب الرسمي لبرنامج "الشرينغيتو" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، الذي نشر صورة لتغريدة مدرب ريال مدريد، وعلقت صديقة رونالدو بالضحك.

ولعب رونالدو تحت قيادة أنشيلوتي خلال الولاية الأولى للمدرب الإيطالي في ريال مدريد بين عامي 2013 و2015 وتوج خلال تلك الفترة بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.