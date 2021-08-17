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لاعب غلطة سراي يواجه الإيقاف بعد الاعتداء على زميله

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ماركاو وجه لزميله لكمتين

لاعب غلطة سراي يواجه الإيقاف بعد الاعتداء على زميله

العربية.نت

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يواجه البرازيلي ماركاو مدافع فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لفترة طويلة بعدما اعتدى على زميله كريم أكتوركوغلو خلال مباراة الفريق أمام جيرسونسبور الاثنين في الدوري التركي.

وقام قلب الدفاع البرازيلي ماركاو بالتعدي على زميله أكتوركوغلو في الشوط الثاني من المباراة، عندما كان غلطة سراي متقدما 2 - صفر، وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.

وقام ماركاو بنطح زميله التركي الدولي أكتوركوغلو (22 عاماً) ثم وجه له لكمتين، وقد حصل ماركاو على البطاقة الحمراء بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد وربما يواجه اللاعب عقوبة الإيقاف عشر مباريات.

وقال فاتح تريم، المدير الفني لغلطة سراي عقب المباراة : سيقوم النادي بما يلزم، بطريقته، ماركاو سيعتذر لكريم وللفريق بأكمله على هذا السلوك.

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