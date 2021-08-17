لوكاكو: عدت إلى تشيلسي "أكثر اكتمالاً"

أكد الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو يوم الاثنين أنه تطور منذ آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل عامين، وعاد إلى تشيلسي كلاعب أكثر اكتمالا.

وانضم المهاجم البالغ عمره 28 عاما إلى تشيلسي من إنتر ميلان الأسبوع الماضي مقابل نحو 97.5 مليون جنيه إسترليني ليعود للنادي اللندني في فترته الثانية إذ قضى ثلاثة مواسم بين عامي 2011 و2014.

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وقال لوكاكو لموقع النادي على الإنترنت: أشعر بأنني أصبحت أكثر اكتمالا. لقد حاولت إتقان كافة الجوانب التي يحتاجها المهاجم وأريد فقط مواصلة تطوير وتحسين بعض التفاصيل الصغيرة طوال الوقت.

وكان لوكاكو هداف إنتر ميلان الموسم الماضي برصيد 24 هدفا وقاد الفريق إلى لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

وقال: الدوري الإيطالي أفضل من الناحية الخططية والفنية، لكن هنا في إنجلترا الأمر كله يتعلق بالقوة، لكن لا توجد مشكلة بالنسبة لي لأنني لعبت هنا لمدة ثماني سنوات.

وبعد رحيله عن تشيلسي انتقل لوكاكو إلى إيفرتون قبل تعاقده مع مانشستر يونايتد في صفقة ضخمة عام 2017 انتهت بخيبة أمل، إذ تعرض المهاجم البلجيكي للانتقادات بسبب تراجع لياقته البدنية والفنية ليغادر أولد ترافورد بعد موسمين فقط.

ورغم ذلك يصر لوكاكو على أنه ليس لديه "عمل لم يكمله" في إنجلترا، وأوضح: لا أتحدث حقا عن طموحاتي الشخصية لكن الأمر يتعلق بطموحات النادي. لهذا السبب عدت. أنا نسخة جديدة من اللاعب الذي كان هنا من قبل.

وقال لوكاكو إنه معجب بطريقة لعب المدرب توماس توخيل ومستعد للتأقلم معها، وأضاف: يمكنني اللعب إلى جوار مهاجم أو بمفردي، أنا معتاد على هذه الطريقة لأننا نلعب بها في المنتخب البلجيكي.

ولم يشارك لوكاكو في فوز تشيلسي 3-صفر على كريستال بالاس يوم السبت الماضي، لكن من المتوقع مشاركته أمام أرسنال يوم الأحد المقبل.