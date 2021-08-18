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أرسنال يتفق مع ريال مدريد على انتقال أوديغارد

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أوديغارد
مارتن قضى منتصف الموسم الماضي معاراً إلى أرسنال

أرسنال يتفق مع ريال مدريد على انتقال أوديغارد

لندن - د ب أ

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توصل نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم إلى اتفاق مع ريال مدريد الإسباني بخصوص انتقال لاعبه النرويجي مارتن أوديغارد إلى صفوف الفريق اللندني.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية يوم الأربعاء أن اللاعب الدولي النرويجي سينتقل إلى صفوف أرسنال مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى المكافآت، كما أنه تواجد في العاصمة الإنجليزية لندن لإجراء الفحص الطبي.

وأضافت الشبكة أن الشروط الشخصية للاعب لن تقف عائقا أمام إتمام الصفقة، كما أن اللاعب تم تطعيمه ولا يحتاج للخضوع للحجر الصحي.

وفي حال التعاقد معه بحلول يوم الجمعة، فإن أوديغارد سيكون جاهزا لخوض مباراة فريقه أمام تشيلسي يوم الأحد المقبل.

وقضى أوديغارد (22 عاماً) النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لأرسنال بعدما فشل في انتزاع مكان أساسي في ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وشارك أوديغارد في 20 مباراة في جميع المسابقات مع أرسنال، وسجل هدفين للفريق أحدهما أمام توتنهام في ديربي شمال لندن في مارس الماضي.

يذكر أن أرسنال استهل الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بالخسارة صفر - 2 أمام الصاعد الجديد برينتفورد.

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