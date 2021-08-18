الأهلي المصري يطالب بحكام أجانب في مبارياته

طلب النادي الأهلي استقدام حكام أجانب لجميع مباريات الفريق الأول في مسابقة كأس مصر لكرة القدم، وذلك بعدما تعرض له الفريق من ظلم تحكيمي في الموسم الحالي، على حد وصفه.

وذكر الأهلي في بيان رسمي يوم الأربعاء: النادي الأهلي يحرص دائما على إعلاء المصلحة العامة، والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية، لا سيما اتحاد الكرة ولجانه، بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية، حتى وإن وقع عليه الضرر في بعض المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية الفجة والمتكررة، وآخرها ما جرى في مباراة الأهلي وطلائع الجيش من جانب حكم اللقاء، وحكم الفيديو المساعد، التي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية.

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وأضاف أن مجلس إدارة الأهلي يؤكد على التقدير الكامل: للجهد الكبير الذي بذله لاعبو الفريق الأول وجهازهم الفني والإداري والطبي على مدار الموسمين المتلاحقين، أيا كانت هوية بطولة الدوري هذا الموسم، فقد حقق هؤلاء بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي، وكأس مصر في الموسم الماضي، ودوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020، والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2019-2020، والسوبر الإفريقي 2019-2020، ودوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي موسم 2020-2021، بالإضافة إلى أنهم يستعدون للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي في قطر سبتمبر المقبل، وكأس العالم للأندية التي ستقام باليابان ديسمبر القادم.

وأوضح البيان أن إدارة النادي لا تجد تفسيراً لتكرار الأخطاء التحكيمية في مباريات الأهلي، على وجه التحديد، التي أفقدت الفريق خمس عشرة نقطة في سباق الدوري، وهو أمر يطرح تساؤلات عديدة عن سر غياب العدالة.. قمنا بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة، وحذرنا من تكرار الأخطاء غير المقبولة للحكام، التي نسفت مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة، وتلقينا وعودا بتطوير منظومة التحكيم، ورغم كل هذا، ومع استئناف فريق الأهلي مبارياته المحلية عقب الانتهاء من مشاركاته الإفريقية، لم نتوقف عند هذه الأخطاء، وآثرنا التحمل فوق الطاقة؛ حرصا على نجاح واستكمال المسابقة وحتى لا يتشتت تفكير لاعبينا بمثل هذه الأمور، خاصة أنهم يعانون من إجهاد بدني وذهني غير مسبوق بسبب ضغط المباريات، وهو أمر لن نقبل به مرة اخرى، خاصة أن تراكم المباريات على فريق الأهلي كان لداع أهم وهو اللعب باسم مصر في البطولات الدولية والتتويج بألقاب قارية.

وتابع:إزاء ما يحدث من غياب للعدالة في مباريات الأهلي، فإن النادي ينتظر رد اتحاد الكرة بشأن استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول لمباريات الأهلي في بطولتي السوبر المصري وكأس مصر، على أن يتحمل النادي التكاليف كاملة، وإيجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على حقوق كل الأطراف.

وشهدت مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الثلاثاء جدلا تحكيميا، بعدما رفض الحكم إبراهيم نور الدين، الذي أدار اللقاء، طلب الفريق الأحمر باحتساب هدف لمصلحته، بداعي عبور الكرة خط المرمى في إحدى الهجمات، مما تسبب في فقدانه نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب المسابقة، بعدما انتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني حاليا بترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة، وبفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، والذي أصبح بحاجة للحصول على ست نقاط فقط في مبارياته الثلاث الأخيرة، للتتويج رسميا بالبطولة التي غابت عنه في المواسم الخمسة الأخيرة.

يذكر أن الأهلي سيلعب مع إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فيما يلاقي طلائع الجيش في بطولة السوبر المصري.