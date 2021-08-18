.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البرازيلي الواعد كايو جورجي ينتقل إلى يوفنتوس

  • الخط
البرازيلي الشاب

البرازيلي الواعد كايو جورجي ينتقل إلى يوفنتوس

تورينو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن يوفنتوس عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعاقد مع المهاجم البرازيلي الواعد كايو جورجي من سانتوس.

ووقع كايو جورجي على عقد حتى 2026 مع النادي الإيطالي يوم الثلاثاء بعد أسبوعين من إعلان سانتوس التوصل لاتفاق لضم المهاجم البالغ عمره 19 عاما.

وقال المهاجم البرازيلي "أنا سعيد جد بالوجود هنا... هذا فريق كبير ومن بين الأكبر في أوروبا. كان من أحلامي اللعب في يوفنتوس".

وذكرت تقارير إيطالية أن يوفنتوس سيدفع أربعة ملايين يورو لضم اللاعب. وبدأ كايو جورجي مع الفريق الأول لسانتوس وعمره 16 عاما وسجل 17 هدفا في 80 مباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل تعاني من هل تعاني من "كوفيد طويل الأمد" أم فيروس آخر؟ دراسة توضح..
فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم
الأكثر قراءة
سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة
شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية
الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية
تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا! تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا!
قبل أن تذهب
واشنطن بوست تكشف أسباب انهيار القوات الأفغانية أمام طالبان
واشنطن بوست تكشف أسباب انهيار القوات الأفغانية أمام طالبان
اكتشف المزيد