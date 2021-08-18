البرازيلي الواعد كايو جورجي ينتقل إلى يوفنتوس

أعلن يوفنتوس عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعاقد مع المهاجم البرازيلي الواعد كايو جورجي من سانتوس.

ووقع كايو جورجي على عقد حتى 2026 مع النادي الإيطالي يوم الثلاثاء بعد أسبوعين من إعلان سانتوس التوصل لاتفاق لضم المهاجم البالغ عمره 19 عاما.

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وقال المهاجم البرازيلي "أنا سعيد جد بالوجود هنا... هذا فريق كبير ومن بين الأكبر في أوروبا. كان من أحلامي اللعب في يوفنتوس".

وذكرت تقارير إيطالية أن يوفنتوس سيدفع أربعة ملايين يورو لضم اللاعب. وبدأ كايو جورجي مع الفريق الأول لسانتوس وعمره 16 عاما وسجل 17 هدفا في 80 مباراة.