انتقال لوكاتيلي إلى يوفنتوس في الأمتار الأخيرة

وصل مانويل لوكاتيلي أحد أبرز المواهب التي برزت في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم مع المنتخب الإيطالي المُتوّج باللقب، إلى تورينو من أجل الخضوع لفحوص طبية تمهيداً لإكمال انتقاله إلى يوفنتوس بعد توصل نادي "السيدة العجوز" إلى اتفاق مع نظيره ساسوولو.

واستُقبل لاعب الوسط، البالغ 23 عاماً، من العشرات من مشجعي النادي لحظة وصوله الى المركز الطبي للنادي، بحسب الصور التي نشرها يوفنتوس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

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وتوصل يوفنتوس لاتفاق كامل مع نظيره ساسوولو، بهدف ضمّ لوكاتيلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع بند إلزامي لشراء اللاعب مقابل 35 مليون يورو، وذلك بعد مفاوضات شاقة بين الجانبين.

وبعد إتمام الإجراءات الروتينية للإعلان الرسمي عن صفقة النجم الشاب مساء الاربعاء، سيكون لوكاتيلي جاهزاً لخوض مباراته الاولى مع "بيانكونيري" في المرحلة الافتتاحية للدوري الإيطالي على ملعبه أمام أودينيزي الاحد.

وأبدى المدرب الجديد-القديم ماسيميليانو أليغري إهتماماً كبيراً بضمّ لوكاتيلي الى فريقه هذا الصيف لتعزيز خط وسطه.

وفي آخر تصريح متعلق بهذه الصفقة، قال نائب رئيس يوفنتوس النجم التشيكي السابق بافل ندفيد "نحن نريد اللاعب واللاعب يريد الانضمام الينا. نحن مقتنعون بأن العرض الذي قدمناه، لاسيما في ظل الوضع القائم الذي فرضه كوفيد-19، جيدٌ وعادلٌ".

انضم لوكاتيلي الى ساسوولو عام 2018 من أجل مواصلة نموه بعد أن وضعه النقاد في مرتبة عالية إثر تسجيله هدفاً رائعاً لميلان في مرمى يوفنتوس نفسه. كان لوكاتيلي حينها بعمر الثامنة عشرة. وواصل النجم الشاب عملية تطوير مستواه، بعد انتقاله الى ساسوولو بعيدا عن الضغوطات وبات وجوده في صفوف منتخب إيطاليا مطلباً ملحّاً.

وفي بطولة أوروبا الأخيرة، وبفضل تمريراته الواثقة وتوقيته الرائع، نجح في جعل أنصار المنتخب ينسون غياب النجم ماركو فيراتي وخير دليل على ذلك وقوف الجمهور تحية له لدى خروجه في أواخر المباراة ضد سويسرا.

وخطف لوكاتيلي الاضواء في "يورو" وتحديداً بأدائه اللافت خلال الادوار الإقصائية أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي وامام إنجلترا في النهائي.

ومنذ إنتهاء البطولة القارية، وضع أليغري هدفاً أساسياً لضمّ لوكاتيلي حيث بات اليوفي يضمّ أبرز النجوم الإيطاليين وفي طليعتهم ليوناردو بونوتشي، جورجو كييليني، فيديريكو كييزا وفيديريكو بيرنارديسكي.

حصل لوكاتيلي على عروض كثيرة إبان بروزه في كأس أوروبا، واحد أبرز العروض كانت من أرسنال الإنكليزي لكنه اختار الانضمام الى عملاق الكرة الإيطالي.

وسيكون مطلوباً منه سد الفراغ في مركز الوسط الذي عانى من ضعف معين خلال المواسم الماضية إذ يامل عشاق الفريق باستعادة اللقب الذي خسره يوفنتوس لمصلحة إنتر الموسم الماضي بعد سيطرته الكاملة على المركز الاول لتسعة مواسم (2012-2020).