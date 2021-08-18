رونالدو يرد على شائعات انتقاله ببيان حازم

كسر كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، صمته ببيان حازم، نفى خلاله الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى عدة أندية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر المهاجم البرتغالي بيان عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عبره: أي شخص يعرفني يعرف مدى تركيزي على عملي، لقد كان هذا هو هدفي منذ بداية مسيرتي. ومع ذلك ، في ضوء كل ما قيل وكتب مؤخرا ، يجب أن أوضح موقفي.

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وأضاف: أكثر من عدم الاحترام لي كرجل وكلاعب، فإن الطريقة "التافهة" التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام هي عدم احترام لي وللأندية وللاعبيها.

وواصل صاحب الـ "36 عاما" والذي ربطته تقارير بالانتقال إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مؤخرا: تاريخي مكتوب في ريال مدريد. لقد تم تسجيله. بالكلمات والأرقام ، في الجوائز والألقاب، في السجلات والعناوين. إنه موجود في متحف ملعب بيرنابيو وهو أيضا في أذهان جميع مشجعي النادي. علاوة على ما حققته، أتذكر أنه في تلك السنوات التسع كانت لدي علاقة من المودة والاحترام العميقين مع الجماهير، والمودة والاحترام التي أحتفظ بها حتى يومنا هذا، والتي سأقدرها دائما. أعلم أن المشجعين الحقيقيين لريال مدريد سيستمرون في إبقائي في قلوبهم وسأضعهم في قلبي، بالإضافة إلى هذه الأخبار الأخيرة في إسبانيا، كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بالعديد من الأندية في العديد من البطولات المختلفة.

وقال رونالدو في ختام بيانه: أخرج الآن عن صمتي لأقول إنني لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي. سأبقى مركزًا على حياتي وعملي، ملتزما ومستعدا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها. كل شيء آخر مجرد كلمات.

