كين يتخلف عن رحلة توتنهام إلى البرتغال

تخلف هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي لكرة القدم عن السفر مع بعثة الفريق إلى البرتغال لمواجهة باكوس دي فيريرا البرتغالي الخميس المقبل في دور تحديد المتأهلين لدور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك حسب ما أجمعت عليه تقارير إعلامية بريطانية يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "ذا اتلانتيك" أن كين (28 عاماً) الذي ضمه المدير الفني نونو إسبيريتو سانتو ضمن قائمة الفريق لمباراة الذهاب والإياب، لم يسافر مع توتنهام بسبب نقص اللياقة البدنية.

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وأجج تخلف قائد المنتخب الإنجليزي عن السفر مع بعثة الفريق إلى البرتغال التكهنات التي تشير إلى احتمال رحيله عن توتنهام بشكل مبكر حيث يسعى مانشستر سيتي إلى ضمه، إذ عاد النجم المرتبط بعقد حتى 2024 عاد إلى توتنهام متأخرا من العطلة التي أخذها اللاعبون الدوليون بعد بطولة كأس أوروبا كما اضطر إلى البقاء لخمسة أيام في عزل كورونا.

ولم يكن كين، الذي عاد إلى تدريبات توتنهام يوم الجمعة الماضي، ضمن قائمة الفريق في المباراة التي فاز فيها توتنهام على مانشستر سيتي 1 -صفر يوم الأحد الماضي في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. كما أنه لم يشارك بشكل كامل في تدريبات توتنهام إلا يوم الثلاثاء.

ويعتبر كين من اللاعبين الذين يرغب المدير الفني لسيتي بيب غوارديولا في ضمه، وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن سيتي قدم في يونيو الماضي عرضا تزيد قيمته عن 100 مليون جنيه إسترليني لضم كين لكن توتنهام رفض العرض وذكرت هذه الوسائل أن رئيس توتنهام دانيل ليفي طلب 160 مليوناً للتخلي عن اللاعب

ويحل توتنهام ضيفا على باكوس دي فيريرا في ذهاب دور تحديد المتأهلين لدور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي، على أن يخوض مباراة الإياب على ملعبه في انجلترا في 26 أغسطس الجاري.