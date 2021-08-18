مدرب دورتموند لا يستبعد بقاء هالاند عدة مواسم

قال ماركو روز، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إنه لا يستبعد استمرار النجم النرويجي إرلينغ هالاند، ضمن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

ولا يزال نجم الهجوم هالاند، 21 عاما، يرتبط بعقد مع دورتموند يستمر حتى 30 يونيو 2024، لكنه يتضمن بندا يسمح للاعب بالرحيل في 2022، حسب ما ذكرته وسائل إعلام. ويتواصل ربط اسم هالاند بالانتقال إلى أندية أوروبية كبرى، في ظل استمرار تألقه التهديفي.

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وقال روز في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" نشرتها اليوم الأربعاء: "لا يزال يرتبط بعقد طويل المدى معنا. ووجود حديث متواصل حول إمكانية رحيله في يوليو المقبل، لا يعني بالضرورة أن هذا ما سيحدث".

وأضاف: "إرلينغ يجب أيضا أن يتخذ قراره في النهاية، فيما يتعلق بمستقبله. وعلى أي حال، نحن سعداء بأنه يلعب لنا الآن، ومن يعرف، ربما يستمر لأكثر من موسم إذا نجحنا في كتابة تاريخ استثنائي هنا".

وقال مايكل زورك مدير الكرة بنادي دورتموند، الذي ضم هالاند من ريد بول سالزبورج النمساوي في يناير 2020، إن النادي لن يستغنى عن اللاعب قبل نهاية الموسم.

وأضاف زورك في تصريحات لقناة "سات.1" التلفزيونية قبل مباراة كأس السوبر الألماني التي خسرها دورتموند أمام بايرن ميونخ 1 - 3 أمس الثلاثاء: "سيستمر معنا خلال هذا الموسم بالتأكيد. أما ما سيحدث بعد ذلك، فلا نعرفه حتى الآن".