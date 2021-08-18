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نادي بوردو يؤكد سلامة قلب لاعبه كالو

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لحظة سقوط كالو

نادي بوردو يؤكد سلامة قلب لاعبه كالو

بوردو - رويترز

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قال بوردو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إن لاعبه صمويل كالو، الذي سقط في الملعب خلال مواجهة أولمبيك مارسيليا يوم الأحد الماضي، بحالة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل في القلب.

وقال بوردو في موقعه على الإنترنت "الخوف كان أكثر من الضرر بالنسبة لصمويل كالو. لاعبنا الدولي النيجيري جاهز لاستئناف التدريبات غدا الأربعاء. أظهرت كافة الفحوصات الإضافية التي خضع لها اليوم عدم وجود أي مشاكل في القلب، وسيكون جاهزا لخوض مباراة أنجيه على ملعبنا الأحد المقبل".

وسقط كالو في الدقيقة السادسة من المباراة أمام مارسيليا واستأنف اللعب بعدها بوقت قصير بعد خروجه من الملعب، لكنه استبدل في الدقيقة 14 بعدما بدا غير متزن.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 بعدما حول بوردو تأخره بهدفين على استاد فيلودروم في مرسيليا. وحصد نقطة واحدة من مباراتين عقب خسارته 2-صفر أمام كليرمو فوت الصاعد حديثا في الجولة الأولى من الدوري.

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