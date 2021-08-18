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يوفنتوس يضم لوكاتيلي إلى صفوفه

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لوكاتيلي
لوكاتيلي خلال تقديمه لاعباً ليوفنتوس

يوفنتوس يضم لوكاتيلي إلى صفوفه

تورينو - د ب أ

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب الوسط مانويل لوكاتيلي قادما من فريق ساسولو.

وأوضح يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن انضمام لوكاتيلي عزز خط وسط الفريق، مشيدا بموهبة اللاعب التي لا يمكن إنكارها على حد وصف النادي الإيطالي.

وأضاف أنه بتواجد لوكاتيلي ضمن صفوف يوفنتوس، فإن عدد اللاعبين الدوليين المتوجين بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020) مع المنتخب الإيطالي ف فريق السيدة العجوز، تعزز بلاعب آخر إلى جانب كل من فيدريكو بيرنارديسكي وليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني وفيدريكو كييزا.

ويستهل يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإيطالي، بمواجهة أودينيزي يوم 22 من الشهر الجاري.

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