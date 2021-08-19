إصابة تغيب نوير عن مرمى بايرن ميونخ

غاب مانويل نوير حارس وقائد نادي بايرن ميونخ الألماني عن تدريبات الفريق اليوم الخميس بسبب إصابة في الكاحل الأيمن.

وتعرض نوير، 35 عاما، للإصابة خلال الفوز على بوروسيا دورتموند 3 - 1 يوم الثلاثاء في كأس السوبر الألماني. ولم يحدد النادي البافاري موقف الحارس الدولي من المشاركة في المباراة أمام كولن يوم الأحد المقبل في البوندسليغا.

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وافتتح بايرن حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني بالتعادل مع بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف لمثله. ومن المتوقع أن يشارك الحارس البديل سفين اولريتش أمام كولن حال تأكد غياب نوير.