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إصابة دينيس لو أسطورة يونايتد بـ "الخرف"

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الأسطورة الأسكتلندي

إصابة دينيس لو أسطورة يونايتد بـ "الخرف"

لندن - د ب أ

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كشف دينيس لو أسطورة منتخب أسكتلندا ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إصابته بمرض الخرف المختلط.

وبدأ لو المولود في ابردين، مسيرته الكروية عبر نادي هيدرسفيلد ثم لعب في صفوف مانشستر سيتي وتورينو الإيطالي قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في 1962.

وسجل لو 237 هدفا خلال 404 مباريات مع مانشستر يونايتد، لكن اللاعب السابق الملقب بـ"الملك" أسدل بعدها الستار على مسيرته الكروية علما أنه يشترك في لقب الهداف التاريخي لمنتخب اسكتلندا برصيد 30 هدفا.

وقال لو، 81 عاما، في بيان اليوم الخميس "وصلت لمرحلة أرغب خلالها أن أكون متفتحا بشأن حالتي، تم تشخيص حالتي بأنها خرف مختلط، وهو أكثر من نوعية من الخرف، في حالتي أعاني من الزهايمر والخرف الوعائي".

وأشار "كان عاما صعبا للغاية على الجميع والفترات الطويلة من العزلة لم تساعد حقا، إنها تحديات هائلة ومرض مزمن، شاهدت العديد من الأصدقاء يمرون بهذا".

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