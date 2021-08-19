بايرن ولايبزيغ يبحثان عن الفوز الأول في الدوري

تعثر بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ووصيفه لايبزيغ في مستهل مشوارهما بالموسم الجديد.

ولكن في الوقت الذي تمكن فيه بايرن من استعادة مستواه نسبيا بتتويجه بلقب كأس السوبر الألماني بفوزه على بوروسيا دورتموند 3 - 1 يوم الثلاثاء الماضي، يتطلع فريق لايبزغ لإحياء موسمه من جديد.

مادة اعلانية

ولم تكن هناك مفاجأة في أن تحتوي مباراة لايبزيغ وشتوتغارت، المقرر إقامتها يوم الجمعة في افتتاح الجولة الثانية، على متصدر جدول الترتيب، ولكن عدد قليل توقع أن يكون المتصدر هو شتوتغارت، الذي احتل الصدارة بفضل فوزه على غروتر فيورث 5 - 1 في الجولة الأولى.

وعلى النقيض تماما، حقق لايبزيغ نتيجة سيئة بخسارته بهدف نظيف في الجولة الأولى أمام ماينز ، الذي فقد العديد من عناصره لإصابتهم بفيروس كورونا، وذلك عقب أن تعادل بايرن مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1 - 1. ويتطلع جيسي مارش، مدرب لايبزيغ، لتحقيق الفوز في افتتاح مباريات الجولة الثانية، التي يختتمها بايرن بمواجهة كولون يوم الأحد.

وقال مارش: تدريباتنا كانت قوية لأننا نريد فريقا لائقا وقويا- قلنا هذا منذ البداية. هدفنا هو بدء الموسم الطويل بصحة وبجاهزية. كنا على علم بأن بعض اللاعبين شعروا بالإرهاق عقب مباراة ماينز، ولكن لا توجد أعذار في مباراة الجمعة. يجب أن نقدم أداء قويا أمام منافس جيد للغاية.

ويدرب فريق شتوتغارت الإيطالي-الأميركي بيليغرينو ماتارتسو، وكشف الأميركي مارش إنهم التقوا من قبل على مستوى الجامعات في أميركا.

وذكر مارش :"إنه مدرب رائع، ويقوم بعمل عظيم في شتوتجارت. لعبنا أمام بعضنا البعض من قبل في الجامعة- لعب هو لفريق كولومبيا لايونز، وكنت أنا مع فريق برينستون تايغرز". وأكد :"قبل سنوات قليلة، كان لا يمكن تصور أن يكون هناك مدربين أميركيين يواجهان بعضهما البعض في البوندسليغا. لدي احترام ضخم له ولما يفعله مع فريقه".

وحل مارش بديلا ليوليان ناغلسمان، المدير الفني الحالي لبايرن، الذي احتفل بأول انتصار له مع ناديه الجديد وأول ألقابه في دورتموند. وقال ناغلسمان :" الفوز بمثل هذا الكأس، أمام هذا المنافس، وخارج أرضنا، يكون دائما شيئا مميزا". وأضاف: "لدينا مباراتنا التالية المهمة يوم الأحد، ونريد أن نحصد النقاط الثلاثة".

ويدخل كولون المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعدما تمكن من قلب تأخره أمام هيرتا برلين بهدف إلى فوز 3 - 1، ولكن كانت آخر مرة تغلب فيها على بايرن ميونخ في عام 2011، ولم يستطع تحقيق الفوز على أرض بايرن ميونخ منذ عام 2009.

وسيحاول دورتموند التعافي من خسارة كأس السوبر عندما يحل ضيفا على فرايبورغ يوم السبت، وهو نفس اليوم الذي يشهد مواجهة آينتراخت فرانكفورت مع أوغسبورغ، وبوخوم مع ماينز، وفيورث مع أرمينيا بيلفيلد، وباير ليفركوزن مع مونشنغلادباخ. ويلتقي هوفنهايم مع يونيون برلين يوم الأحد.