دي بروين ينافس ثنائي تشيلسي على جائزة لاعب العام في أوروبا

سيتنافس كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي مع ثنائي تشيلسي نغولو كانتي وجورجينيو على جائزة لاعب العام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بموسم 2020-2021 بعد الكشف عن القائمة النهائية يوم الخميس.



وشارك الثلاثي في بطولة أوروبا 2020 حيث مثل دي بروين بلجيكا ولعب كانتي مع فرنسا بينما توج جورجينيو باللقب مع إيطاليا وهذه المرة الأولى خلال 11 عاما التي تنحصر فيها الخيارات بين لاعبي الوسط فقط.



ولم يكشف الاتحاد الأوروبي (يويفا) عن عدد الأصوات التي نالها الثلاثي.



وجاء ليونيل ميسي لاعب برشلونة، الفائز بالكرة الذهبية ست مرات والمنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في المركز الرابع بالقائمة.



واحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ المركز الخامس، بعدما فاز بالجائزة العام الماضي، ويليه جيانلويجي دوناروما وكيليان مبابي من سان جيرمان في المركزين السادس والسابع.



وحقق رحيم سترلينغ مهاجم سيتي وإنجلترا، الذي خاض نهائي بطولة أوروبا 2020، المركز الثامن ويليه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس والبرتغال في المركز التاسع والنرويجي إرلينغ هالاند هداف بروسيا دورتموند في المركز العاشر.



وشارك في التصويت مدربو 24 منتخبا شاركوا في بطولة أوروبا 2020 و80 من مدربي الأندية التي خاضت دور المجموعات بمسابقات اليويفا وصحافيون من 55 اتحادا من أعضاء اليويفا.



وسيعلن عن اسم الفائز يوم 26 أغسطس وكذلك أفضل لاعبة خلال سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في إسطنبول.



ويتنافس على جائزة لاعبة العام ثلاثي برشلونة جنيفر إيرموسو وليكي مارتنز وأليكسيا بوتياس.



وتضم قائمة المرشحين لجائزة مدرب العام طرفي نهائي دوري الأبطال بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) وتوماس توخيل (تشيلسي) ومدرب إيطاليا روبرتو مانشيني.

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