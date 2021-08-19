رامسديل يغيب عن مباراة.. ويقترب من أرسنال

غاب آرون رامسديل حارس مرمى شيفيلد يونايتد عن مباراة فريقه في دوري القسم الثاني الانجليزي لكرة القدم والتي انتهت بهزيمته الليلة الماضية أمام وست بروميتش ألبيون، وسط تكهنات بقرب انتقاله إلى أرسنال اللندني المنافس في الدوري الممتاز.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن أرسنال يقترب من إتمام الصفقة مقابل مبلغ مبدئي يبلغ نحو 24 مليون جنيه إسترليني.

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وقال سلافيسا يوكانوفيتش مدرب شيفيلد يونايتد قبل المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه 4-صفر إن رامسديل (23 عاما) ليس في حالة معنوية مناسبة لخوض المباراة.

وأضاف المدرب في تصريحات تلفزيونية "شعرنا أنه غير مستعد لخوض المباراة، ومن ثم قررنا عدم إشراكه فيها".

وكان رامسديل انضم إلى شيفيلد قادما من بورنموث في أغسطس من العام الماضي، وشارك في جميع مباريات الفريق في الدوري الممتاز في الموسم الماضي (38 مباراة)، واختير أفضل لاعب في النادي خلال العام، لكنه لم ينجح في منع الفريق من الهبوط.