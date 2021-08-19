في صفقة نادرة.. بيدرو ينتقل من روما إلى لاتسيو

انتقل مهاجم روما، الإسباني بيدرو رودريغيز بعد خروجه من دائرة اهتمامات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الجار لاتسيو، في أول صفقة انتقال بين الناديين الممثلين للعاصمة الإيطالية منذ أربعين عاماً.

وأعلن لاتسيو عن الخبر برسالة نشرها على حسابه في تويتر مرفقة بصورة للاعب مرتدياً قميص النادي "نقدّم لكم مهاجمنا الجديد".

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وسبق لرودريغيز أن لعب مع برشلونة (2005-2015)، تشلسي (2015-2020) وأخيراً روما لعام واحد (2020-2021). كما فاز بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2010 ومن ثمّ كأس أوروبا 2012.

وخلال موسمه الوحيد مع روما، خاض الدولي الإسباني 65 مباراة سجّل خلالها ستة أهداف، إلا أنّه لم يبرز ضمن خيارات مورينيو الأساسية لهذا الموسم.

وكان عقد رودريغيس ينتهي عام 2023، إلا أن روما سمح للاعبه بالرحيل بصفقة مجانية من أجل التخلص من رواتبه التي تصل إلى حوالى ثلاثة ملايين يورو سنوياً بحسب الصحف الإيطالية.

واستفاد لاتسيو من الأمر على أكمل وجه لتدعيم صفوفه الهجومية من دون أن يكون عليه دفع ثمن استغنائه، وسيلعب الإسباني تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري الذي أشرف عليه سابقاً في تشلسي خلال موسم 2018-19.

اللافت ايضاً انّ صفقات الإنتقال المباشرة بين الناديين نادرة الحصول، بحيث لم تحصل سابقاً سوى خمس مرات في التاريخ، بحسب صحيفة "غازيتا ديللو سبورت".

وتعود آخر صفقة بين الطرفين إلى قبل 40 عاماً عندما انتقل كارلو بيروني الذي لعب مع لاتسيو بين العامين 1977 و1981، إلى روما لموسم واحد، قبل أن يعود إلى لاتسيو.