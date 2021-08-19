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كينيدي ينتقل إلى فلامنغو على سبيل الإعارة

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هذه الإعارة الخامسة لكينيدي

كينيدي ينتقل إلى فلامنغو على سبيل الإعارة

لندن - رويترز

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أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تمديد عقد جناحه كينيدي حتى يونيو 2023 وانضمامه إلى فلامنغو بطل البرازيل على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وهذه المرة الخامسة التي يتم فيها إعارة كينيدي منذ انضمامه إلى تشيلسي في 2015، إذ خاض تجارب سابقة في صفوف واتفورد ونيوكاسل يونايتد وخيتافي وغرناطة.

وشارك اللاعب البالغ عمره 25 عاما في 44 مباراة في كافة المسابقات مع غرناطة الموسم الماضي وسجل ثمانية أهداف وصنع ستة.

وفي وقت سابق اليوم، وقع المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي عقدا جديدا مع النادي اللندني حتى 2023 وانتقل إلى بشيكتاش التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

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