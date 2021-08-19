ليستر يمدد عقد بارنز حتى 2025

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن هارفي بارنز وقع على عقد جديد لمدة أربعة أعوام مع النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن بارنز، 23 عاما، قدم موسما رائعا العام الماضي، حيث سجل 13 هدفا في كافة المسابقات وشارك للمرة الأولى مع المنتخب الإنجليزي قبل أن يتقلص موسمه بسبب الإصابة.

مادة اعلانية

وحجز بارنز مركزا أساسيا في تشكيلة فريق ليستر سيتي، الذي يدربه برندان روجرز، خلال الموسمين الماضيين وهو متحمس لمستقبله مع الفريق.

وقال: أتواجد هنا منذ عدة سنوات، أشعر أنني في منزلي، بالنسبة لي، لم يكن هناك مجالا للتفكير. بالطبع أردت تمديد بقائي هنا".

وأردف :" كان شيئا يجري في الكواليس والتوقيع الآن رائع. إنه مع بداية الموسم أيضا، والذي أعلم أن الجميع متحمس بشأنه".

وبينما غاب بارنز عن فوز فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي، إلا أنه سجل في مباراة الدور الثالث، خلال الفوز الذي حققه فريقه على ستوك سيتي، كما ظهر أيضا في تتويج فريقه بالدرع الخيرية، مطلع الشهر الجاري، عقب الفوز على مانشستر سيتي.