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ويلوك: فكرت في مقاطعة مواقع التواصل بسبب العنصرية

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الإنجليزي الشاب

ويلوك: فكرت في مقاطعة مواقع التواصل بسبب العنصرية

نيوكاسل - رويترز

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قال جو ويلوك لاعب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه فكر في مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإساءات العنصرية التي توجه إليه عبر هذه المواقع وطالب المسؤولين عن المواقع ببذل مزيد من الجهد للتصدي لهذه المشكلة.

وقال ويلوك (21 عاما) الذي أكمل إجراءات انتقاله مقابل 25 مليون جنيه إسترليني قادما من أرسنال في الأسبوع الماضي، إنه يتلقى رسائل "مقززة" بشكل يومي.

وقال ويلوك في تصريحات إذاعية "في كل يوم تصلني رسائل.. رسائل تتحدث عن لوني أو أمور أخرى مقززة".

وأضاف لاعب الوسط "لا يمكنني القيام بالكثير. فقط أحاول وأتجاهل الأمر.. هذا أمر مؤلم كثيرا.. حتى لمجرد الحديث عنه. إذا انفصلت عن مواقع التواصل الاجتماعي فإنني أفقد الاتصال بالجمهور الرائع الذي يشجعني في كل يوم".

وقال متحدث باسم تويتر في يوليو الماضي إنه حذف أكثر من ألف تغريدة كما أوقف وبصفة دائمة عددا من الحسابات في حين قال فيسبوك إنه حذف وعلى وجه السرعة تعليقات مسيئة أيضا.

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