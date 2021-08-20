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أرتيتا: مواجهة تشيلسي صعبة.. وصفقة رامسديل حسمت

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أرتيتا أرسنال
أرتيتا مدرب أرسنال

أرتيتا: مواجهة تشيلسي صعبة.. وصفقة رامسديل حسمت

لندن - رويترز

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كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن آرون رامسديل حارس مرمى شيفيلد يونايتد اجتاز الفحص الطبي تمهيدا للانضمام إلى أرسنال لكن تتبقى بعض الإجراءات التي ربما تحول دون مشاركته في مباراة الفريق المقبلة في مواجهة الجار اللندني تشيلسي الأحد المقبل.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن أرسنال يقترب من اتمام الصفقة مقابل مبلغ مبدئي يبلغ نحو 24 مليون جنيه إسترليني (32.93 مليون دولار).

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: لا يزال هناك بعض الإجراءات المتبقية. اجتاز الفحص الطبي لكن تتبقى بعض الأمور ولذا فإننا سننتظر.

وأضاف المدرب الإسباني: آرون حارس مرمى شاب موهوب لديه خبرة هائلة.

وأعلن أرسنال في وقت سابق يوم الجمعة تعاقده بعقد دائم مع لاعب الوسط النرويجي الدولي مارتن أوديغارد (22 عاما) لاعب ريال مدريد الإسباني بعد أن أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا معه.

وكان الانجليزي رامسديل (23 عاما) انضم إلى شيفيلد قادما من بورنموث في أغسطس من العام الماضي وشارك في جميع مباريات الفريق في الدوري الممتاز في الموسم الماضي (38 مباراة) واختير أفضل لاعب في النادي خلال العام لكنه لم ينجح في منع الفريق من الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وعن مواجهة تشيلسي، قال أرتيتا الذي خسر فريقه مباراته الأولى في الموسم: تشيلسي هو بطل أوروبا ونتوقع مواجهة صعبة.

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