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باريس سان جيرمان يستبعد ميسي من مباراة بريست

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ميسي في تدريبات سابقة لباريس

باريس سان جيرمان يستبعد ميسي من مباراة بريست

باريس - د ب أ

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تأكدت عدم مشاركة نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي في مباراة فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي المقررة يوم الجمعة أمام مضيفه بريست حيث خلت قائمة الفريق للمباراة من اسم النجم الأرجنتيني.

وتدرب ميسي على مدار هذا الأسبوع برفقة زميله البرازيلي نيمار ، والذي كان زميلا له من قبل أيضا في فريقهما السابق برشلونة ، ولكن قائمة سان جيرمان للمباراة خلت من اسم اللاعبين.

وبهذا ، ستتأخر المشاركة الأولى لميسي مع فريقه الجديد حتى مباراة فريقه المقبلة أمام مضيفه ريمس في الأسبوع المقبل على الأقل ، والتي ستكون آخر مباراة يخوضها الفريق قبل فترة التوقف المرتقبة بسبب المباريات الدولية.

ورغم استمرار غياب ميسي ونيمار عن قائمة الفريق ، استطاع ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق السفر لخوض مباراة اليوم بقائمة أكثر قوة وخبرة مما كانت عليه قائمة الفريق في مباراتي الفريق السابقتين بالدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة للمرة الأولى انضمام نجم الفريق الجديد حارس المرمى الإيطالي الدولي جانلويجي دوناروما ، والذي انضم للفريق مؤخرا قادما من ميلان الإيطالي.

ورغم هذا ، يواجه دوناروما منافسة قوية على المشاركة في المباراة مع حارس المرمى الأساسي للفريق كيلور نافاس.

كما شهدت قائمة سان جيرمان للمباراة عودة كل من ماركينوس قائد الفريق ولاعب الوسط ماركو فيراتي والنجم الأرجنتيني آنخل دي ماريا.

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