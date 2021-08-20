سولشاير يعلن جاهزية فاران وكافاني لمواجهة ساوثهامبتون

كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن المدافع رفائيل فاران أصبح مستعدا لخوض مباراته الأولى مع الفريق أمام مضيفه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد وكذلك المهاجم إدينسون كافاني.



وشاهد فاران مدافع فرنسا، المنضم من ريال مدريد بعقد يمتد أربع سنوات، الفوز الكاسح لفريقه الجديد 5-1 على ليدز يونايتد الأسبوع الماضي بينما غاب كافاني مهاجم أوروجواي لخضوعه للعزل الذاتي بعد عطلة.



وأوضح سولشاير للصحفيين أن الثنائي عاد للتدريب وسط تطلعات يونايتد لمواصلة انطلاقته القوية بعد أن أنهى الموسم الماضي خلف البطل مانشستر سيتي.



وأضاف المدرب النرويجي: الانطلاقة الجيدة في أول مباراة بالموسم في وجود الجماهير ترفع المعنويات ويتعين علينا استغلال هذه الحالة وعدم الشعور بالرضا التام. إدينسون انضم لنا ورفائيل أيضا ونحن أكثر جاهزية.



ولم يؤكد إن كان الوافد الجديد جيدون سانشو القادم من بروسيا دورتموند سيبدأ أساسيا لكنه لا يتوقع فوز فريقه 9-صفر في سانت ماري كما حدث في الموسم الماضي.



وتابع: هذه المباراة لا تتكرر. كانت استثنائية لطرد لاعب منافس في الدقيقة الأولى. أمام فرق المدرب رالف هازنهوتل يجب بذل طاقة كبيرة والضغط بقوة والإيمان بالنفس وندرك في كل زيارة أننا سنخوض مباراة صعبة.



ونال حارس يونايتد دين هندرسون الضوء الأخضر للعب بعد التعافي من كوفيد-19.

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