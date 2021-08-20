غوارديولا يسخر من شائعات تعاقد سيتي مع ليفاندوفسكي

سخر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من سؤال عن اهتمام محتمل بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وقال يوم الجمعة إنه سيكون سعيدا اذا انتهت فترة الانتقالات الآن.



وذكرت محطة "سكاي سبورتس" أن المهاجم البولندي، الذي تعاقد معه غوارديولا حين كان يقود بايرن، يتطلع لتحد جديد مع فريق آخر من الصفوة في أوروبا.



ورد المدرب الإسباني ساخرا: السؤال التالي ثم أضاف: ليفاندوفسكي لاعب مهم في بايرن ميونيخ وسيبقى هناك. لن أتحدث عن فترة الانتقالات مع تبقي 11 يوما.



ويبدو بطل الدوري الانجليزي الممتاز أكثر حرصا على ضم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الراغب في حصد ألقاب بمسيرته.



وعن شعوره بالرضا عن التشكيلة الحالية قال غوارديولا: بالتأكيد أنا أكثر من سعيد. لدينا نفس فريق الموسم الماضي باستثناء سيرجيو أغويرو وجاك غريليش.



وانتقل الأرجنتيني أغويرو، هداف سيتي التاريخي، إلى برشلونة بينما انضم غريليش من أستون فيلا في صفقة قياسية بالدوري بلغت 100 مليون جنيه استرليني (136.02 مليون دولار).



وأشار غوارديولا إلى أن لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين لم يتدرب يوم الجمعة ليثير الشكوك حول مشاركته أمام نوريتش سيتي الصاعد للأضواء السبت.



وأوضح: كيفن يعاني من مشكلة في الكاحل وسنقيّم حالته يوم السبت.



وتعافى زميله في خط الوسط إيلكاي غاندوغان من مشكلة بالكتف.



وتابع المدرب: بقية اللاعبين في حالة جاهزية باستثناء فيل فودن.



وخسر سيتي المباراة الافتتاحية له بالدوري 1-صفر أمام توتنهام هوتسبير لذا لن يعتبر غوارديولا نوريتش صيدا سهلا.



وقال: دانييل فاركه مدرب استثنائي واستمتع بمشاهدة مباريات هذا الفريق وسنواجه منافسا متميزا لكننا في نفس الوقت سعداء باللعب أخيرا وسط جماهيرنا في استاد الاتحاد واللاعبون يتحسنون أسبوعيا.

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