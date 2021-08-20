فابينيو يغيب أمام بيرنلي لوفاة والده

أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن فابينيو لن يلعب أي دور في مباراة الفريق أمام ضيفه بيرنلي المقرر إقامتها يوم السبت بسبب حالة وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن ريبيكا تافاريز، زوجة فابينيو "27 عاما" أكدت في وسائل التواصل الاجتماعي أن والده توفي.

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وقال كلوب يوم الجمعة: أود أن أقول إن هذه حالة خاصة. إن فابينيو موجود هنا، ويقوم بما يمكنه فعله وهذا كل شيء إلى حد كبير.

وأضاف: كلنا نشعر به. قدمنا له ولأسرته التعازي وحاولنا أن نقدم له كل الدفء، وكل الحب، الذي لدينا في هذه اللحظة وهذا كل ما في الأمر. الباقي شيئا خاصا.

وكشف كلوب أن جوردان هيندرسون وتياغو ألكانتارا يمكنهم أن يعودوا للمباريات بعدما لعبوا مباراة بدون جمهور أمام أستون فيلا هذا الأسبوع.

وغاب الثنائي عن مباراة الفريق أمام نوريتش سيتي بالدوري، بعدما عادا لتدريبات ما قبل الموسم في وقت متأخر بسبب مشاركتهما في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال كلوب: إنهم قريبون للغاية من المشاركة. يبدون بحالة جيدة. والآن يتعين علينا اتخاذ القرار. ظهروا بحالة جيدة في المباراة وخلال تدريبات هذا الاسبوع. الآن الأمر متعلق بي لاتخاذ بعض القرارات.