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لوكاتيلي: كنت أشاهد رونالدو عبر "يوتيوب".. والآن ألعب معه

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لوكاتيلي خلال تقديمه بقميص يوفنتوس

لوكاتيلي: كنت أشاهد رونالدو عبر "يوتيوب".. والآن ألعب معه

روما - رويترز

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قال مانويل لوكاتيلي اللاعب الجديد ليوفنتوس إنه استحق الانتقال من ساسولو إلى العملاق الإيطالي مضيفا أنه لطالما كان يحلم باللعب لهذا النادي.

وأكمل لاعب الوسط، الذي لعب دورا بارزا في تتويج إيطاليا بلقب بطولة أوروبا 2020، انتقاله إلى يوفنتوس مقابل 37.5 مليون يورو (40.94 مليون دولار) الخميس ويتطلع لمساعدة الفريق في استعادة لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة قبل المباراة الأولى ليوفنتوس في الدوري أمام أودينيزي: هذا حلم لي دائما منذ كنت طفلا. نحن عائلة تشجع يوفنتوس. يجب أن أنخرط في دوري على الفور وأنا هنا لأنني استحق ذلك ولا أطيق الانتظار لأبدأ.

وتابع لوكاتيلي: كان يوفنتوس يمثل الأولوية بالنسبة لي دائما وأنا محظوظ بالوجود هنا. لم تكن المفاوضات سهلة وكنت قلقا في مرحلة ما لكن لحسن الحظ كانت عائلتي تدعمني وأنا هنا الآن.

ويتطلع يوفنتوس في مواجهة أودينيزي خارج ملعبه للتحسن بعد موسم محبط أنهاه في المركز الرابع تحت قيادة المدرب الصاعد أندريا بيرلو.

ويسعى لوكاتيلي، الذي سجل هدفين في الفوز على سويسرا 3-صفر ليساعد إيطاليا في التأهل لدور 16 ببطولة أوروبا ومواصلة الطريق نحو اللقب، للمشاركة منذ البداية.

وواصل: يوفنتوس مليء بالأبطال وعندما ترى رونالدو منافسا ثم تجده في غرفة الملابس فهذا أمر مثير. شاهدته في السابق عبر يوتيوب والآن ألعب معه وهذا شرف هائل. لست في قمة لياقتي لكنني أشعر بأنني مستعد للعب والمدرب
ماسيميليانو أليغري يعرف أفضل من الجميع وسيتخذ القرار.

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