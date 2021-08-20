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لوكاكو: أريد تكرار تجربة دروغبا مع تشيلسي

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لوكاكو ودروغبا في صورة سابقة

لوكاكو: أريد تكرار تجربة دروغبا مع تشيلسي

لندن - رويترز

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كشف روميلو لوكاكو المنضم لتشيلسي في صفقة قياسية للنادي أنه يأمل في السير على نهج الأسطورة ديدييه دروغبا إذ يستعد لبداية فترته الثانية مع الفريق اللندني بمواجهة أرسنال في صدام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وتوج دروغبا، الذي خاض فترتين أيضا مع تشيلسي وسجل 164 هدفا في 381 مباراة، بأربعة ألقاب للدوري الممتاز ومثلها في كأس الاتحاد الإنجليزي بجانب لقب دوري أبطال أوروبا خلال إجمالي تسعة مواسم بالنادي.

وأضاف لوكاكو، الذي انضم مجددا لتشيلسي مقابل 97.5 مليون جنيه استرليني (132.78 مليون دولار) وفقا لوسائل إعلام بريطانية، لمحطة "سكاي سبورتس": دروغبا عاشق للفوز بكل معنى الكلمة وهذا أمر أود تحقيقه في النادي، سأتدرب كل يوم بنفس الاصرار لمساعدة الفريق في الفوز.

وأوضح لوكاكو أنه لا يزال على تواصل مع دروغبا الذي لعب بجانبه في ستامفورد بريدج في موسم 2011-2012.

وواصل مهاجم بلجيكا: تحدثنا قبل أيام قليلة عن هذه الفترة السابقة وعن التطور الذي أحرزته وما يجب أن أفعله لمواصلة التطور والاحتفاظ بنفس الشغف دائما. دروغبا يحب التمعن في التفاصيل وكذلك تييري هنري (مهاجم أرسنال وفرنسا السابق) والتفاصيل تصنع الفارق. نتحدث عن تدريبات فردية أحبها والهدف من كل تدريب وعن السعي للفوز لأن هذا هو الأهم.

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