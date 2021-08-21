أنشيلوتي: شائعات مبابي لا تقلقنا

أكد الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أنه وفريقه المدجج بالنجوم لا يشعرون بالقلق إزاء التكهنات المثارة حول انتقال النجم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى النادي الملكي.

وقال انشيلوتي "الأجواء داخل غرفة خلع الملابس جيدة للغاية... اللاعبون يركزون على العمل المسنود إليهم ولا يتحدثون بشأن الصفقات".

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وأضاف "هم يتحدثون فقط بشأن المباريات ولا أعرف ما إذا كان الجميع يفكر في الأمر".

وأشار انشيلوتي "أتحدث إلى إدارة النادي كل يوم وأفكار النادي المتعلقة بالمستقبل هي تحديدا نفس أفكاري ، لكني أعتقد أنه ليس من العدل الحديث في هذا الشأن هنا".

وتابع "لا أهتم بما سيحدث في غضون الأيام القليلة المقبلة، لدي فريق جيد للغاية أتطلع إلى تدريبه حقا وأركز فقط على الفريق المتاح لدي".

وبعد انتهاء التكهنات بشأن عودة القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ، أكد انشيلوتي "الموضوع انتهى ، الجميع يعلم مدى حبي لكريستيانو".

وأكد "الفريق بإمكانه منافسة أي خصم ، لدينا العديد من النجوم، كورتوا وكارفاخال وبنزيمة وبيل وهازارد، هذا الفريق مليء بالنجوم".