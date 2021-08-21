بينيتيز يثير الشكوك حول مستقبل خاميس

يواجه خاميس رودريغيز لاعب وسط إيفرتون مستقبلا غامضا مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما قال مدربه رافائيل بينيتيز إن الدولي الكولومبي سيظل ضمن خططه حتى 31 أغسطس الحالي موعد نهاية فترة الانتقالات.

وغاب رودريغيز عن فوز إيفرتون 3-1 على ضيفه ساوثهامبتون الأسبوع الماضي، حيث كان يخضع للحجر الصحي بسبب قيود كوفيد-19، بينما قال بنيتز إنه يأمل في إيجاد "أفضل حل" للفريق وللاعب. وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى إمكانية انتقال اللاعب البالغ عمره 30 عاما إلى ميلان الإيطالي.

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وقال بينيتيز في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليدز يونايتد خارج الديار اليوم السبت "توجد الكثير من التكهنات. نعمل مع كافة اللاعبين الموجودين هنا. حتى 31 أغسطس، نعم إنه (رودريغيز) ضمن خططي. أتمنى أن يكون على ما يرام الأسبوع المقبل ويشارك في التدريبات، ويمكننا أن نرى ما سيحدث حتى نهاية فترة الانتقالات الحالية".

وقال بينيتيز إن المهاجم مويز كين، لاعب اخر ارتبط بالرحيل عن إيفرتون، بات متاحا عقب غيابه عن مواجهة ساوثامبتون.

وأضاف "لا يزال لدينا بعض المشاكل. الأمر لن يستغرق يومين أو ثلاثة فقط. كين على سبيل المثال عاد ولدينا بعض الوجوه الجديدة لكن لا يزال هناك بعض المشاكل".