توخيل يثق بدور زياش المهم في تشيلسي

يدعم توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم ، لاعبه حكيم زياش للعب دور إبداعي حيوي مع الفريق هذا الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن توخيل أثنى على أداء زياش خلال فترة إعداد ما قبل الموسم، ورجح أن يستعيد المهاجم المغربي مستواه عقب شفائه من الإصابة التي تعرض لها في كتفه مؤخرا.

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ويمكن لزياش أن يشارك مع الفريق في مباراته غدا الأحد أمام أرسنال وذلك بعدما انتظم في المران هذا الأسبوع.

وارتبط اسم زياش، 28 عاما، بالخروج معارا من تشيلسي، ولكن توخيل أكد أن أفضل أيام نجم أياكس الهولندي السابق قادمة مع الفريق.

ومن الممكن أن تكون قدرة زياش على صناعة الأهداف مثالية بالنسبة للمهاجم الجديد روميلو لوكاكو، خاصة وأن توخيل متحمس لعمل الثنائي سويا.

وقال توخيل :" أي شراكة يمكن أن تكون واعدة للغاية عندما يكون حكيم في أفضل مستوياته، أعتقد أن أداء حكيم في فترة الإعداد كان واعدا للغاية. قدم مباريات جيدة للغاية في الموسم الماضي وأيضا كانت هناك بعض الصعوبات، وقرارات صعبة تعين علي اتخاذها".

وتابع: "ولكنه كان واعدا في فترة الإعداد وقدم أداء مذهلا. السلوك الذي جاء به إلى هنا كان هو السلوك الصحيح للنمو ولكي يظهر شخصيته، وهذا ما فعله".

وأكد: "كان رائعا منذ اليوم الأول. كان حاسما في كل مباراة ودية لعبناها وكان حاسما في أول مباراة رسمية، في المباراة النهائية أمام فياريال".

وسجل زياش هدف التقدم لتشيلسي في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام فياريال، قبل أن يخرج من المباراة مصابا في كتفه بعد سقوطه على أرض الملعب.

وقال توخيل: "زياش غير محظوظ للغاية، لقد أصيب لذلك يجب علينا أن نعتني به".

وأضاف: "سعداء للغاية بعودته للملعب، ولكن على الجانب الآخر فإن إصابته في كتفه قد تكون مخادعة للغاية. الشيء الجيد أنه بوجود إصابة في الكتف ما زال يمكنك الركض والحفاظ على جاهزيتك البدنية، لذلك فأنت لا تخسر الكثير".