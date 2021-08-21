سولشاير يدعم مهاجم يونايتد وأسكتلندا السابق لو

عبر أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن دعمه لمهاجم الفريق ومنتخب اسكتلندا السابق لكرة القدم دينيس لو مؤكدا أن النادي سيعمل على الاعتناء به تماما مثل أسرته.

وجاءت تصريحات سولشاير بعد ثبوت إصابة لو (81 عاما) بالزهايمر وخرف الشيخوخة. وكشف لو في بيان الخميس الماضي عن تطورات حالته الصحية قائلا إن المرض يشكل تحديا هائلا بالنسبة له وأكد أنه شهد تعرض الكثير من أصدقائه للإصابة به من قبل.

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وكان لو توج بجائزة الكرة الذهبية في 1964 وهو ثالث أفضل هدافي مانشستر يونايتد على مر العصور برصيد 237 هدفا في 404 مباريات خلف بوبي تشارلتون ووين روني.

وقال سولشاير الذي تحدث إلى لو في ملعب أولد ترافورد خلال فوز يونايتد على ليدز يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز الأسبوع الماضي "فوجئت بالإعلان والموقف محزن بالطبع".

وأضاف المدرب النرويجي "لكننا نعرف أن أسرته ستعتني به. ونحن أسرته أيضا وسيواصل حضور المباريات، أعرف أن عن أبحاث أجريت عن هذا المرض اللعين ونأمل ألا نرى الكثير من مثل هذه المواقف خلال السنوات المقبلة". وفي نوفمبر الثاني من العام الماضي أعلن عن إصابة تشارلتون بنفس المرض أيضا.