.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سولشاير يدعم مهاجم يونايتد وأسكتلندا السابق لو

  • الخط
المهاجم الأسكتلندي

سولشاير يدعم مهاجم يونايتد وأسكتلندا السابق لو

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

عبر أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن دعمه لمهاجم الفريق ومنتخب اسكتلندا السابق لكرة القدم دينيس لو مؤكدا أن النادي سيعمل على الاعتناء به تماما مثل أسرته.

وجاءت تصريحات سولشاير بعد ثبوت إصابة لو (81 عاما) بالزهايمر وخرف الشيخوخة. وكشف لو في بيان الخميس الماضي عن تطورات حالته الصحية قائلا إن المرض يشكل تحديا هائلا بالنسبة له وأكد أنه شهد تعرض الكثير من أصدقائه للإصابة به من قبل.

وكان لو توج بجائزة الكرة الذهبية في 1964 وهو ثالث أفضل هدافي مانشستر يونايتد على مر العصور برصيد 237 هدفا في 404 مباريات خلف بوبي تشارلتون ووين روني.

وقال سولشاير الذي تحدث إلى لو في ملعب أولد ترافورد خلال فوز يونايتد على ليدز يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز الأسبوع الماضي "فوجئت بالإعلان والموقف محزن بالطبع".

وأضاف المدرب النرويجي "لكننا نعرف أن أسرته ستعتني به. ونحن أسرته أيضا وسيواصل حضور المباريات، أعرف أن عن أبحاث أجريت عن هذا المرض اللعين ونأمل ألا نرى الكثير من مثل هذه المواقف خلال السنوات المقبلة". وفي نوفمبر الثاني من العام الماضي أعلن عن إصابة تشارلتون بنفس المرض أيضا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. عناصر طالبان يتبخترون بلباس القوات الأميركية شاهد.. عناصر طالبان يتبخترون بلباس القوات الأميركية
فائدة سحرية لتناول حبة كاجو يومياً.. واحذر هذا النوع فائدة سحرية لتناول حبة كاجو يومياً.. واحذر هذا النوع
الأكثر قراءة
فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!
لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني
مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها
بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها
خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل
"أنقذوا أطفالنا".. لقطة لن تنتسى لرضيع أفغاني بمطار كابل
قبل أن تذهب
"طالبان الودودة" تحتاج إلى من يخلعها عباءة الإرهاب؟
"طالبان الودودة" تحتاج إلى من يخلعها عباءة الإرهاب؟
اكتشف المزيد