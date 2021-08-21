سيتي يتعافى ويدك نوريتش بخماسية

لقن فريق مانشستر سيتي ضيفه نوريتش سيتي درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ليفربول على بيرنلي 2 - صفر، وأستون فيلا على نيوكاسل 2 - صفر، وتعادل كريستال بالاس مع برينتفورد سلبيا، وليدز يونايتد مع إيفرتون 2 - 2.

مادة اعلانية

سجل مانشستر سيتي الهدف الأول في الدقيقة السابعة عندما استلم غابرييل جيسوس الكرة خلف مدافعي نوريتش سيتي داخل منطقة الجزاء ليمرر كرة بعرض الملعب حاول جرانت هانلي إبعادها لتصطدم بجسد الحارس تيم كرول قبل أن تعانق الشباك. وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 22 عندما مرر خيسوس كرة عرضية أرضية داخل منطقة الست ياردات لتصطدم بقدم جاك غريليش قبل أن تعانق الشباك.

وسجل إيمريك لابورت الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 64 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء نوريتش لتحدث حالة من الإرتباك قبل أن تتهيأ الكرة أمام لابورت الذي قابلها بتسديدة إلى داخل المرمى. وفي الدقيقة 71 سجل رحيم سترلينغ الهدف الرابع عندما مرر خيسوس كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن قابلها سترلينغ بتسديدة إلى داخل المرمى.

واختتم رياض محرز أهداف مانشستر سيتي الخمسة في الدقيقة 83 عندما استلم كرة طولية خلف مدافعي نوريتش داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية اصطدمت بالقائم الأيمن قبل أن تعانق الشباك.

وحصد مانشستر سيتي، حامل اللقب، أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، حيث خسر في الجولة الأولى أمام توتنهام بهدف نظيف، فيما ظل فريق نوريتش سيتي بلا رصيد حيث خسر أمام ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى.

وبدأ مانشستر سيتي اللقاء بضغط هجومي مكثف بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق نوريتش سيتي الذي اضطر للتراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي مانشستر سيتي.

وأسفرت هجمات مانشستر سيتي عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة عندما استلم غابرييل جيسوس الكرة خلف مدافعي نوريتش سيتي داخل منطقة الجزاء ليمرر كرة بعرض الملعب حاول غرانت هانلي إبعادها لتصطدم بجسد الحارس تيم كرول قبل أن تعانق الشباك. بعد الهدف واصل مانشستر سيتي محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثاني يؤمن به تقدمه، في الوقت نفسه تخلى فريق نوريتش قليلا عن حذره الدفاعي ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى مانشستر سيتي.

وألغى الحكم هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 15 عندما قام برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، بعرقلة مليوت راشيكا، لاعب نوريتش، ليحصل غابرييل جيسوس على الكرة ليمررها إلى فيران توريس داخل منطقة جزاء نوريتش ليسدد الكرة إلى داخل المرمى ولكن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" وألغى الهدف بعدما تأكد من أن سيلفا عرقل راشيكا.

وفي الدقيقة 22 سجل مانشستر سيتي الهدف الثاني عندما استلم غابرييل جيسوس تمريرة في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية أرضية داخل منطقة الست ياردات لتصطدم بقدم جاك غريليش قبل أن تعانق الكرة الشباك. واستمرت سيطرة مانشستر سيتي على مجريات اللقاء وسط تراجع غير مبرر من لاعبي نوريتش سيتي، ومع ذلك لم يكن هناك أي خطورة تذكر على المرممين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية في محاولة لتسجيل هدف ثالث وسط تراجع تام وقلة حيلة من لاعبي نوريتش سيتي الذين فشلوا في تشكيل أي هجمة منظمة على مرمى مانشستر سيتي. ورغم سيطرة مانشستر سيتي لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى نوريتش لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 64 والتي شهدت تسجيل مانشستر سيتي الهدف الثالث عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء نوريتش لتحدث حالة من الإرتباك قبل أن تتهيأ الكرة أمام إيميريك لابورت الذي سددها إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 71 سجل مانشستر سيتي الهدف الرابع عندما استلم غابرييل جيسوس كرة بينية في الناحية اليمنى خلف مدافعي نوريتش ليمرر كرة عرضية أرضية قابلها رحيم سترلينج بتسديدة إلى داخل المرمى. وفي الدقيقة 83 اختتم رياض محرز أهداف مانشستر سيتي عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي نوريتش استلمها محرز داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية اصطدمت بالقائم الأيمن قبل أن تعانق الشباك. ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر سيتي 5 - صفر.