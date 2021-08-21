فالنسيا يخطف تعادلاً صعباً أمام غرناطة

تصدر ريال مايوركا جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا بفوزه على مضيفه ديبورتيفو الافيس 1 - صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية، وفي مباريات أخرى تعادل غرناطة مع فالنسيا 1 - 1 واسبانيول مع فياريال سلبيا.

ويدين مايوركا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الشاب فرناندو نينيو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 80. ولعب الافيس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 لطرد روبن دوارتي إثر حصوله على الإنذار الثاني. ورفع مايوركا رصيده إلى أربع نقاط ليعتلي الصدارة مؤقتا وظل الافيس بلا رصيد في المركز الأخير.

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وعلى ملعب نويفو لوس كارمينيس، تقدم لويس سواريز بهدف لغرناطة في الدقيقة 17 لكن كارلوس سولير باراغان خطف هدف التعادل لفالنسيا من ضربة جزاء قبل دقيقتين من النهاية.

ورفع فالنسيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مايوركا المتصدر مقابل نقطتين لغرناطة في المركز التاسع.