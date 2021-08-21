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فرايبورغ يهزم دورتموند وفولفسبورغ ينفرد بالصدارة

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فرحة الأهداف

فرايبورغ يهزم دورتموند وفولفسبورغ ينفرد بالصدارة

فرايبورغ - رويترز

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تقدم فرايبورغ إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على ضيفه بروسيا دورتموند اليوم السبت إذ فشل الفريق الضيف في استغلال الفرص التي أتيحت له رغم استحواذه على الكرة.

وتقدم فولفسبورغ إلى الصدارة عندما حول تأخره إلى فوز 2-1 على هيرتا برلين. ومنح فينشنزو غريفو التقدم لفرايبورغ من ركلة حرة رائعة بعد ست دقائق.

وفرض دورتموند سيطرته وكاد جود بلينغهام أن يدرك التعادل في الشوط الأول لكن القائم رد ضربة رأس من اللاعب الإنجليزي.

ورغم استحواذ دورتموند على الكرة لفترات طويلة وجد الفريق الضيف نفسه متأخرا 2-صفر بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني عندما هز رولاند شالاي الشباك من مدى قريب. وأعاد يانيك كايتل الأمل لدورتموند إذ وضع الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 59.

وصمد فرايبورغ في الدفاع أمام محاولات إرلينج هالاند وزملائه ليحافظ على انتصاره. وفي برلين هز لوكاس نميتشا الشباك في الدقيقة 88 ليرفع فولفسبورغ رصيده إلى ست نقاط.

وصنع زيمون تسولر هدفا في كل شوط ليفوز بوخوم 2-صفر على ضيفه ماينتس فيما عوض غرويتر فورت تأخره ليتعادل 1-1 مع عشرة لاعبين من أرمينيا بيليفيلد. واكتفى أينتراخت فرانكفورت بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه أوغسبورغ.

ويحل بوروسيا مونشنغلادباخ ضيفا على باير ليفركوزن في وقت لاحق من اليوم فيما يلعب هوفنهايم ضد أونيون برلين وبايرن ميونخ ضد كولون غدا الأحد.

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