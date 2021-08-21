فلامنغو يضم البرازيلي بيريرا بنظام الإعارة

أبرم نادي فلامنغو البرازيلي لكرة القدم مساء يوم الجمعة صفقة ضم لاعب خط الوسط أندرياس بيريرا من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويتضمن العقد بندا يسمح لفلامنغو بضم بيريرا، الذي شارك في مباراة واحدة مع المنتخب البرازيلي، بعقد نهائي مع نهاية فترة الإعارة. وجاء ذلك بعد أن ضم فلامنغو أيضا اللاعب كينيدي من تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

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وقال بيريرا في تصريحات للقناة التليفزيونية لنادي فلامنجو لدى وصوله إلى المطار بالبرازيل :"لدي شعور رائع. أنا سعيد للغاية. أرغب في العمل وأتطلع إلى الفوز بالألقاب هنا ومساعدة الفريق وتقديم أفضل أداء ."

وأضاف :"لدي شعور لا يوصف. قضيت فترة الاستعدادات للموسم مع مانشستر. لذلك أنا مستعد للعب. أتطلع حقا إلى بدء العمل."

وشارك بيريرا في 75 مباراة مع مانشستر يونايتد سجل خلالها أربعة أهداف في كل المسابقات منذ تسجيل ظهوره الأول بالفريق في عام 2015، لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما سيقضي موسما آخر خارج صفوف مانشستر يونايتد.

وبعد قضاء فترة إعارة إلى كل من غرناطة، في موسم 2016 - 2017، وفالنسيا، في موسم 2017 - 2018، قضى بيريرا الموسم الماضي معارا لفريق لاتسيو وقد سجل هدفا واحدا خلال 33 مباراة.